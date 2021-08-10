Vodafone и Raiffeisen Bank заключили контракт на управление деривативами

10 августа 2021, 9:15

Vodafone Украина и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами.

Международный контракт позволяет Vodafone хеджировать валютные риски на международном рынке заимствованного капитала с помощью Raiffeisen Bank International AG, который является одним из главных международных партнеров Vodafone Украина в банковской сфере.



Это первый контракт на управление деривативами, который был заключен после вступления в силу Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» в июле 2021 года. Преимуществами Закона теперь могут воспользоваться все украинские компании.



Договор стал еще одним эффективным финансовым инструментом для Vodafone. Компания успешно работает на международном рынке заемного капитала с 2018 года. В феврале 2020 года Vodafone Украина осуществила успешный выпуск еврооблигаций на внешнем фондовом рынке – 5-летних облигаций («евробондов») – объемом $500 млн с доходностью 6,20%. Облигации получили рейтинг B от Fitch и S&P cостоянием на 24 мая 2021 года.