15 февраля 2024, 12:15

Украина отказалась исключить Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

По данным агентства, в письме, отправленном в адрес Raiffeisen в феврале, украинские чиновники поставили под сомнение то, что банк делал, чтобы покинуть россию, заявив, что большая часть его планов были расплывчатыми и неполными.



"График продажи отсутствует... остается неясным, когда сценарий выхода может начать действовать", — говорится в письме.



Представитель Raiffeisen заявил, что банк не может назвать сроки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регулирующих органов.



Украинские чиновники также выразили в письме свою обеспокоенность по поводу программ Raiffeisen по облегчению кредитования российских солдат, поддержка, по словам банка, является обязательной по закону в России.



В заключение письма говорилось, что "приостановленный" статус банка в списке останется в силе, но Украина может удалить банк из черного списка, если получит "положительные новости".

