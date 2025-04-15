15 апреля 2025, 8:45

Европейским чиновникам выдают одноразовые телефоны для поездок в США

Новые указания получили чиновники Еврокомиссии, которые на следующей неделе едут в США на встречу Международного валютного фонда и Всемирного банка.



Как пишет газета, эти меры аналогичны тем, которые применяются во время поездок в Украину и Китай из-за опасений слежки со стороны россии или Китая.



"Отношение к США как к потенциальной угрозе для безопасности подчеркивает, насколько ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе", — отмечает Financial Times.

