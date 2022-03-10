Украинцы за день подали 1 млн заявок на 6500 грн помощи

Украинцы, потерявшие работу из-за вторжения России, начали подавать заявки на получение от государства денежной помощи в размере 6500 гривен.
За первый день действия этой программы подали 1 млн заявок, сообщила пресс-служба сервиса Дія.
Такая услуга доступна для жителей 12 областей и Киева. В частности, денежную компенсацию за потерянную работу во время войны сейчас могут получить жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской и Киевской областей, а также столицы.
Нужно отметить, что в этой программе принимают участие все банки, подключенные к услуге єПідтримка. Это 11 банков, в том числе ПриватБанк, Ощадбанк и Raiffeisen Bank.
После вторжения России в Украину сотни тысяч людей были вынуждены бежать от захватчиков. Они потеряли работу. Также много людей потеряли работу в прифронтовых районах. Поэтому правительство решило им выплатить денежную помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что после введения в Украине военного положения Кабмин ввел государственное регулирование цен на некоторые социальные продукты.
(С) biz.today.ua