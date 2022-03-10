Украинцы за день подали 1 млн заявок на 6500 грн помощи

10 марта 2022, 17:38

Украинцы, потерявшие работу из-за вторжения России, начали подавать заявки на получение от государства денежной помощи в размере 6500 гривен.

За первый день действия этой программы подали 1 млн заявок, сообщила пресс-служба сервиса Дія.