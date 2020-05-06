Vodafone Украина та УВКБ ООН сотрудничают, чтобы предоставить бесплатный доступ

6 мая 2020, 9:45

В апреле 2020 Vodafone Украина и УВКБ ООН оказали поддержку пострадавшим от конфликта на востоке Украины, обеспечив бесплатный доступ к мобильной связи.

На основании данных УВКБ ООН, компания Vodafone Украина предоставила бесплатную связь 2489 людям, которые больше всего страдают от последствий вооруженного конфликта и ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса в Украине. Это поможет людям оставаться на связи, пока их ресурсы истощены, а мобильность ограничена.



Начиная с 24 апреля 2489 людей, проживающих в изолированных населенных пунктах вдоль линии контакта на востоке Украины, получили бесплатно 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине или ежемесячный пакет услуг: безлимитные звонки в сети Vodafone Украина и 500 МБ Интернета.



Затяжной вооруженный конфликт на востоке Украины привел к широкомасштабному гуманитарному кризису: 3,5 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи на седьмом году боевых действий. Введение карантинных мер по преодолению распространения Covid-19 создало новые вызовы.



Недавний отчет УВКБ ООН о влиянии ограничений COVID-19 на 119 изолированных поселков вблизи линии разграничения на Донбассе, показал, что 51 из них не имеет доступа к рынкам, а в 71 населенном пункте не работает общественный транспорт из-за карантина. Доступ к пополнению мобильных телефонов претерпел существенные ограничения.



"Во время сложного периода пандемии коронавируса очень важно поддерживать наиболее уязвимых людей. В отдельных селах 41% членов домохозяйств является старше 60 лет, 13% - люди с инвалидностью и те, кто имеют хронические заболевания. Для многих из этих людей мобильная связь сейчас является единственным способом общения со своими врачами, государственными учреждениями, волонтерскими организациями и, главное, своими родными, – отметил Пабло Матэу, представитель УВКБ ООН в Украине.



"С начала введения карантинных мер Vodafone Украина помогает своим клиентам оставаться на связи и приобщается к благотворительным инициативам. Общая сумма помощи на сегодня составляет 63 млн гривен. Так мы обеспечили бесплатный доступ к популярным мессенджерам и развлекательно-образовательным сервисам всем клиентам, предоставили медикам бесплатную связь и интернет, выделили 33 миллиона гривен на закупку аппаратов ИВЛ и средств защиты для больниц Украины", – прокомментировала Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Украина. И добавила: "Мы с радостью откликнулись на просьбу УВКБ ООН по поводу помощи жителям изолированных поселков, чтобы дать им возможность связаться с врачом в случае плохого самочувствия и всегда оставаться на связи с родственниками".



УВКБ ООН поддерживает гуманитарные усилия Организации Объединенных Наций на востоке Украины, предоставляет убежища и непродовольственные товары, занимается вопросами защиты населения и мониторинга потребностей. Благодаря такому мониторингу, который был осуществлен совместно с партнерской организацией НПО "Пролиска" УВКБ ООН определило потребность в услугах мобильной связи, как одной из ключевых во время пандемии коронавируса.



Подавляющее большинство жителей в поселках, где проходил мониторинг, пользуются услугами Vodafone и из-за отсутствия доступа к интернету, а также ограниченности в передвижении не имеют возможности пополнить мобильные счета. Именно поэтому компания Vodafone Украина предоставила наиболее чувствительным слоям населения на востоке Украины возможность бесплатно совершать звонки в период карантина.