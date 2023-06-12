Vodafone Україна виходить з мережі Глобального договору ООН

Vodafone Україна вважає правильним вийти з мережі Глобального договору ООН на знак протесту проти бездіяльності та подвійних стандартів, які діють в ООН по відношенню до України і українців.
Заклики ООН до розвитку згідно з Цілями сталого розвитку, передбачають перш за все базові питання безпеки: безпеки для життя, екологічної безпеки, енергетичної безпеки, безпеки здоров’я. Всі ці базові принципи сьогодні повністю зруйновані в Україні, і мільйони людей страждають через це. А організація, яка декларує ці високі принципи, виявилась неспроможною реалізувати їх у ситуації з Україною.
На жаль за час війни ми бачили багато прикладів короткозорості ООН по відношенню до проблем українців. Нас обурює бездіяльність та небажання називати речі своїми іменами в той час, коли українці 15 місяців протистоять агресії росії, яка вчиняє воєнні, економічні, екологічні злочини та терор мирного населення.
Vodafone Україна - завжди була і є соціально відповідальним бізнесом, її визнано найбільш прозорою українською компанією. Ми поділяємо принципи, які задекларовані у Глобальному договорі, і керуємось ними щодня, відчайдушно працюючи для забезпечення життєво важливого зв’язку. Втім ми чітко розуміємо, що розвиток платформи Глобального договору не виглядає можливим, допоки базові принципи безпеки не будуть відновлені в Україні. Й ми не вважаємо можливим лишатись серед ініціатив організації, яка сама не демонструє належної відповідальності та уникає застосовувати свої важелі впливу заради сталого розвитку.
Ми будемо готові переглянути своє рішення, якщо ситуація зміниться. Сподіваємось, структури, які мають виконувати важливі глобальні функції заради сталого розвитку, невдовзі стануть максимально дієвими. А наразі закликаємо інші українські компанії , які є членами Глобального Договору ООН, тимчасово вийти з платформи на знак протесту проти бездіяльності щодо ситуації в нашій країні.
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