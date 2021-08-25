Технология Samsung поможет ретейлерам, пострадавшим от краж телевизоров

25 августа 2021, 13:15

После недавних беспорядков в Южной Африке, сопровождавшихся массовыми грабежами магазинов и складов электроники, компания Samsung объявила о "технической поддержке" пострадавших ретейлеров — функция Television Block позволит блокировать все современные телевизоры компании.

Функция поможет бороться с пользователями, получившими электронику незаконными путями. В частности, TV Block в удалённом режиме определяет, какие телевизоры Samsung были активированы без должной процедуры покупки и оформления, другими словами — похищены из магазинов и складов. По данным компании, такая мера помешает развитию вторичного рынка украденной электроники как в ЮАР, так и за её границами. Технология уже предустановлена во всех новых телевизорах Samsung.



По данным производителя, компания намерена "использовать силу технологий" для "разрешения общественных вызовов". После беспорядков компания уже заявила о возобновлении работы в ЮАР и минимизации числа увольнений, связанных с разрушением производственных мощностей и инфраструктуры компании в стране.



Система Samsung Television Block активирована на украденных телевизорах — после подключения к интернету проверяется серийный номер устройства и оно блокируется с отключением всех функций. Если телевизор заблокирован ошибочно, функциональность будет восстановлена после предоставления доказательств покупки на адрес serv.manager@samsung.com.

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