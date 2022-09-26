Іноземний бізнес активно вивчає досвід російсько-української кібервійни

26 сентября 2022, 12:45

В Лозанні розпочався Саміт кіберстійкості, організований одним із провідних світових бізнес-видань Financial Times.

Серед ключових тем – український досвід у протистоянні російській агресії та уроки, які варто засвоїти світу з першої кібервійни.

Світовий бізнес активно цікавиться ситуацією в нашій країні. Адже чудово розуміє, що надалі проблема протистояння агресивним діям держав і численних груп хакерів у кіберпросторі стане однією з ключових для подальшого розвитку: як їхніх компаній, так і держав загалом. І ніхто не може почуватися захищеним чи вважати, що не зацікавить хакерів.Відкриваючи саміт, заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора підкреслив, що досвід України у кібервійні матиме надзвичайний вплив на формування кібербезпекової архітектури в майбутньому.На відміну від кінетичної війни, яка має визначені фізичні межі, об’єктами атак російських військових хакерів є не лише Україна, а й значна кількість інших демократичних країн. При цьому російські хакери не обмежуються державними установами. Для досягнення власних цілей вони так само атакують об’єкти критичної інфраструктури й великі компанії.Для ефективного протистояння атакам у кіберпросторі державам і компаніям потрібно не лише зосереджуватися на створенні власних систем кіберзахисту, а й налагоджувати продуктивну кооперацію як всередині своїх країн, так і на міжнародному рівні.