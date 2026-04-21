Кабинет министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити на заседании во вторник утвердил изменения, классифицирующие оборонную технику на две категории: "оружие" (летальные системы, такие как военные корабли, танки и ракеты) и "неоружие" (нелетальное оборудование, такое как радары и защитное снаряжение), пишет The Japan Times.
Этот шаг открывает путь для экспорта летального оружия и призван помочь оборонной промышленности страны конкурировать на мировой арене. Изменения продиктованы самой сложной ситуацией в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, в частности, усилением Китая. В Токио опасаются, что кризис, подобный войне в Украине, может вспыхнуть в Азии (вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море).
Как отмечает The New York Times, после поражения во Второй мировой войне Япония вела политику пацифизма, однако в течение последнего десятилетия постепенно смягчала ограничения на экспорт оружия, допуская некоторые исключения. Изменение этой политики обостряет напряженность в отношениях с Китаем.
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 14:15
ШІ-навчання від Google для 20 000 українців: відкрито реєстрацію 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Казахстан продал американцам 70% крупнейшего вольфрамового месторождения 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Зеленский: Нам за год надо создать свою антибаллистическую систему 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Япония отменила ограничения на экспорт летального оружия 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Украинский ОПК может производить за год оружия на $60 млрд — Зеленский 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Тім Кук залишить посаду CEO Apple 1 вересня 2026 року 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
ЗСУ впроваджують універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Польща збільшить виробництво військових вантажівок Jelcz до 2000 одиниць на рік 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
"Shahed" уничтожен дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы 0.00