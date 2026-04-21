21 апреля 2026, 12:45

Япония отменила ограничения на экспорт летального оружия

Кабинет министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити на заседании во вторник утвердил изменения, классифицирующие оборонную технику на две категории: "оружие" (летальные системы, такие как военные корабли, танки и ракеты) и "неоружие" (нелетальное оборудование, такое как радары и защитное снаряжение), пишет The Japan Times.



Этот шаг открывает путь для экспорта летального оружия и призван помочь оборонной промышленности страны конкурировать на мировой арене. Изменения продиктованы самой сложной ситуацией в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, в частности, усилением Китая. В Токио опасаются, что кризис, подобный войне в Украине, может вспыхнуть в Азии (вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море).



Как отмечает The New York Times, после поражения во Второй мировой войне Япония вела политику пацифизма, однако в течение последнего десятилетия постепенно смягчала ограничения на экспорт оружия, допуская некоторые исключения. Изменение этой политики обостряет напряженность в отношениях с Китаем.

