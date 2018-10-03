Поддержка DirectX Raytracing в октябрьском обновлении Windows 10

3 октября 2018, 14:15

Выход графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 20 положил начало новой вехе в истории компьютерной графики.

Впервые разработчики и потребители получили аппаратную платформу для выполнения трассировки лучей в реальном времени.

Вчера произошло еще одно крайне важное событие – выход октябрьского обновления Windows 10, которое станет триггером массового появления нового поколения игр с реалистичным освещением, отражениями и тенями в интерактивном геймплее.Одной из ключевых особенностей Windows 10 October 2018 Update является широкая поддержка Microsoft DirectX Raytracing (DXR). Это важно по двум причинам:1. DXR предлагает стандартный для индустрии интерфейс программирования приложений (API), который предоставляет всем разработчикам аппаратную поддержку трассировки лучей на процессорах GeForce RTX;2. DXR добавляет поддержку трассировки лучей в ОС Windows, поэтому на Windows ПК с DirectX 12 теперь можно будет запускать приложения с поддержкой трассировки лучей реального времени.Трассировка лучей в реальном времени – это революция для всей игровой индустрии. Уровень реализма в ПК-играх переходит на новый уровень.Ведущие студии уже разрабатывают игры с поддержкой трассировки лучей в реальном времени на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX. Новые технологии появятся в таких ожидаемых блокбастерах, как Battlefield V, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider. Многие другие разработчики также сообщают о поддержке NVIDIA RTX. Студия 3DMark выпустила бенчмарк для тестирования трассировки лучей.С официальной широкой поддержкой DXR в Microsoft и выходом Windows 10 October 2018 Update, а также с выходом графических процессоров GeForce RTX на базе архитектуры Turing ПК-геймеров ждут новое качество игр и новые игровые возможности.