Китай тестує одразу три нові БЛА

2 июля 2026, 11:15

AVIC цього року підняла в повітря три нові безпілотні платформи — гібридний розвідувальний, транспортний та розвідувальний з вертикальним зльотом і штовхальним гвинтом.



Поки AVIC ще випробовує, NORINCO вже прийняла на озброєння НОАК власний розвідувальний БЛА самолітного типу з вертикальним зльотом.

Це не просто розширення модельного ряду. Дві окремі державні корпорації одночасно ведуть конкуруючі програми в одній і тій самій ніші — розвідувальних БЛА з вертикальним зльотом, без посадкової смуги. Така інституційна дублюваність типова для китайського ВПК: вона пришвидшує цикл “випробування — серія” за рахунок паралельної конкуренції, а не послідовної розробки одним підрядником.Найцікавіша з трійки AVIC — малошумний розвідник з трикомпонентною енергосистемою: сонячні панелі на крилі, водневі паливні елементи та літієві акумулятори працюють одночасно, гнучко перерозподіляючи навантаження. Приріст тривалості польоту — лише 10% проти чисто акумуляторної версії. Випробування проходили на висотах до 2000 м, апарат модульний, з ІЧ/оптичною станцією в хвостовій частині.Десять відсотків — це не операційна перевага, а підтвердження працездатності схеми. Цінність такого польоту радше технологічна: він закриває питання, чи взагалі сумісні три джерела живлення в одному малому планері, перш ніж вкладати ресурси в наступне покоління, де приріст може бути вже суттєвим.Поки AVIC підтверджує концепції на дослідних зразках, NORINCO вже постачає готовий продукт у війська — це різниця не в технологічному рівні, а в стадії життєвого циклу програм, і саме вона визначає, хто з двох гігантів випереджає іншого в конкретно цій ніші тут і зараз.