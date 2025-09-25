Bild: в Иране высохло крупнейшее соленое озеро Азии

25 сентября 2025, 10:15

Озеро Урмия, крупнейший соленый водоем Азии возрастом более 4.000 лет, полностью высохло, пишет Bild, ссылаясь на спутниковые снимки.

Расположенное на северо-западе страны, оно когда-то было в 10 раз больше Боденского озера (его площадь 536 кв.км), однако теперь от него осталось лишь несколько луж. Издание возлагает ответственность за катастрофу на «режим мулл», подчеркивая, что «озеро Урмия не исчезло внезапно - трагедии можно было избежать», но власти лишь «бездействовали, наблюдая за происходящим».

По данным Iran News Update, в стране более миллиона нелегальных колодцев, которые за годы истощили грунтовые воды. Ситуацию усугубляет сельское хозяйство: оно потребляет 88% водных ресурсов Ирана, при этом дает лишь около 10% ВВП. Издание обвиняет власти в коррупции, отмечая, что они расходуют «колоссальные средства на поддержку террористических группировок, таких как ХАМАС».О серьезности ситуации свидетельствует заявление президента Пезешкиана сделанное в конце июля: «Ситуация серьезная; в Тегеране действительно не осталось воды». Он даже не исключил переноса столицы, в которой проживает более 15 млн человек. Исчезновение Урмии уже повлияло на жизнь сотен тысяч людей: регион страдает от соляных бурь, которые разрушают почву и делают сельское хозяйство практически невозможным.