Узбекистан начнет строительство АЭС в марте 2026 г.

11 августа 2025, 13:45

Президент Узбекистана Мирзиеев поручил залить первый бетон для строящейся в Джизакской области АЭС в марте 2026 г.

Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана «Узатом» Ахмедхаджаев. По его словам, завершены все проектно-изыскательные работы, проведены международные миссии со стороны МАГАТЭ, которые дали положительные оценки о возможности дальнейшего строительства станции на выбранной площадке.



Ахмедхаджаев также подчеркнул, что Узбекистан собирается построить большую АЭС с российской корпорацией «Росатом» в короткий срок.