В Узбекистане из-за внедрения ИИ сократят более 2.000 чиновников

В Узбекистане планируется сократить 2.141 должность в системе исполнительной власти к началу ноября в рамках внедрения технологий искусственного интеллекта.

Об этом говорится в указе президента Мирзиеева, опубликованном в национальной базе законодательства.Сокращения затронут в первую очередь Налоговый комитет, Министерство водного хозяйства, сельского хозяйства, занятости и сокращения бедности, а также министерства экологии и юстиции. Целью инициативы является автоматизация управленческих процессов и повышение эффективности работы госаппарата.