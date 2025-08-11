Клетки мозга способны восстанавливаются даже в старости - открытие

11 августа 2025, 13:15

Швейцарские ученые из Каролинского института пришли к выводу, что мозг взрослого человека способен образовывать новые нейроны — даже в глубокой старости.

Взрослый мозг оказался значительно более "живым" и регенеративным, чем считалось ранее.

Используя современные методы, исследователи проанализировали образцы мозговой ткани людей в возрасте от 0 до 78 лет. Результаты были убедительными: нейральные прогениторные клетки — "строительный материал" для новых нейронов — активно делились в гиппокампе, центре памяти и обучения.«Наша работа положила конец давнему спору о том, способен ли мозг взрослого человека формировать новые нейроны. Способен», — отмечают авторы исследования.Этот процесс, известный как нейрогенез, был особенно выражен в участке гиппокампа под названием зубчатая извилина (dentate gyrus). Хотя количество новых клеток варьировалось между людьми, сам факт того, что регенерация продолжается на протяжении всей жизни, изменяет правила игры.Полученная информация не только меняет наше представление о пластичности мозга, но и открывает путь к новым методам лечения потери памяти, когнитивного угасания, болезни Альцгеймера и депрессии. Стимулируя естественную способность мозга создавать новые клетки, в будущем станет возможным значительно повысить психическое здоровье и когнитивную стойкость в пожилом возрасте.Также исследование показало биологическое сходство механизмов нейрогенеза у людей и других видов, открывающих дополнительные горизонты для науки.