LG покажет ультрафокусный лазерный проектор HU85L на CES2019

25 декабря 2018, 11:15

Компания LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2019 лазерный 4K-проектор CineBeam второго поколения (модель HU85L) с поддержкой технологии UST.

Новый проектор LG CineBeam — победитель CES 2019 Innovation Award, разработанный на базе предшественника (модель HU80K). Он выделяется среди других моделей минимальными требованиями по размещению и компактными размерами, а также возможностями воспроизводить высококачественные и четкие 4K-изображения на практически плоских поверхностях — стенах, на полу или потолке.



Благодаря технологии UST лазерный 4K-проектор LG CineBeam можно разместить на расстоянии около 2 дюймов от стены для проецирования изображений диагональю 90?. Проектор воспроизводит большие и яркие изображения диагональю 120? на расстоянии 7 дюймов от стены. Это компактное устройство легко и просто настраивать. LG CineBeam 4K обеспечивает невероятные впечатления от просмотра контента кинематографического масштаба и качества.



LG CineBeam обеспечивает высокую яркость и точность изображений, а также невероятный уровень черного для полного погружения в видеоконтент. Модель LG HU85L может воспроизводить максимально точные цвета благодаря расширенной цветовой гамме для усиления реалистичности каждого кадра. Новый проектор LG также поддерживает множество опций воспроизведения контента, что позволяет стримить фильмы или ТВ-шоу с любимых сервисов через USB, Ethernet и HDMI.



Ультракомпактный проектор легко перемещать и настраивать под любые условия помещения, что экономит время и позволяет сразу начать просмотр. LG CineBeam 4K имеет весьма небольшие габариты по сравнению с другими 4K-проекторами, представленными на рынке. У LG HU85L тонкая конструкция из-за чего он не будет отвлекать от просмотра видеоконтента и прекрасно дополнит любое пространство. Улучшенный проектор обеспечивает высокую точность визуализации благодаря 12-точечной коррекции трапецеидального искажения. Это устраняет искажение изображения, которое характерно для других моделей короткофокусных проекторов.



Лазерный 4K-проектор LG CineBeam обеспечивает максимум удобств для пользователя благодаря поддержке технологии AI *. AI открывает возможности использования голосовых команд с помощью обработки естественного языка и LG ThinQ. Пользователи могут управлять работой проектора, произнеся «Выключи проектор после окончания фильма». Или сузить параметры поиска контента для просмотра, сказав «Воспроизведи видео занятий по йоге на YouTube». Пользователи могут получить доступ к списку фильмов с участием их любимых актеров, а далее выбрать контент с помощью голосовых команд и пульта дистанционного управления Magic Remote. Пульт ДУ Magic Remote также распознает жесты и оснащен кнопками с подсветкой для удобства навигации, которая автоматически включается при обнаружении движений.



«Новый лазерный проектор CineBeam объединяет воспроизведение впечатляющего 4K-контента и возможности искусственного интеллекта, — сказал Чан Ик-хван (Jang Ik-hwan), глава IT-подразделения LG. — На рынке не существует подобного продукта. Это демонстрирует приверженность LG созданию уникальных ценностей для своих клиентов».



С 8 по 11 января 2019 года посетители выставки CES смогут увидеть первоклассный лазерный 4K-проектор LG CineBeam на стенде компании №11100 в центральном холле выставочного центра Las Vegas Convention Center.