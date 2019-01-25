NEC представляет будущее лазерной проекции на ISE 2019

25 января 2019, 11:45

NEC Display Solutions представит на выставке ISE 2019 в Амстердаме широкий ассортимент инсталляционных лазерных проекторов, в частности, впервые будет представлен самый тихий проектор.Посетители стенда NEC 5-R20 получат возможность увидеть проекторы NEC для целого ряда отраслей и разных сценариев использования: от цифровыхинформационно-рекламных вывесок до совещаний и конференций, от учреждений высшего образования до крупных площадок.Большой ассортимент лазерных проекторов подчеркивает опыт NEC в разработке продукции для любых целей и задач. Каждый из них обеспечивает высокую яркость, отличные характеристики изображения и цветопередачи, низкие эксплуатационные расходы и совокупную стоимость владения (TCO).Данные проекторы включают в себя инновационный интерфейс со слотом для ПК: OPS Slot-in PC, который позволяет выбирать из широкого спектра сменных вычислительных модулей, обеспечивая простую интеграцию средств воспроизведения мультимедиа без дополнительных кабелей или внешних устройств. В линейке лазерных проекторов NEC также предусмотрен пыленепроницаемый корпус с герметичным оптическим блоком, что позволяет использовать конструкцию без фильтров. Благодаря этому отпадает необходимость в техническом обслуживании, а также уменьшаются затраты на эксплуатацию, что делает проектор идеальным решением для применения в цифровых табло.Обладая стабильной светоотдачей, постоянной яркостью от 5 200 до 40 000 люмен по центру изображения и насыщенной цветопередачей в течение всего жизненного цикла устройства, лазерные проекторы могут использоваться при любых условиях освещения.Для проведения встреч и конференций NEC представит свой самый тихий лазерный проектор P525UL, который обладает низким уровнем шума - всего 22 дБ в режиме Eco. Это тише, чем тиканье часов. P525UL идеально подходит для создания комфортной атмосферы, позволяя посетителям сосредоточиться на презентациях без отвлечения на посторонний шум. Между тем, большие конференц-залы обслуживаются проектором PX1005QL, который обеспечивает «беспиксельную» визуализацию даже при близком рассмотрении.Высшие учебные заведения могут использовать лазерные проекторы NEC, разработанные по принципу «установи и забудь». При потолочном креплении проекторов в лекционных залах добраться до этих устройств крайне сложно, но благодаря пыленепроницаемому корпусу с герметичным оптическим блоком и конструкции без фильтров такие проблемы остались в прошлом. Каждый проектор способен работать до 20 000 часов без какого-либо обслуживания. В то же время все лазерные проекторы NEC до 10 000 люмен ANSI попадают в Группу риска 2 (Risk Group 2). То есть эти устройства не требуют специальных мер безопасности, что дополнительно экономит ваши затраты на установку и эксплуатацию.Наконец, для больших площадок NEC представит свою флагманскую модель PH3501QL, в которой яркая RB-лазерная проекция 40 000 люмен, разрешение 4K и широкое цветовое пространство дают незабываемые впечатления от просмотра. Он идеально подходит для стационарных установок в различных спортивных и развлекательных помещениях, в театрах, музеях и парках отдыха.«Какой бы ни была ваша задача, у NEC есть идеальный проектор для любых потребностей вашей компании, - отметил Вольфганг Хауншильд (Wolfgang Haunschild), менеджер по маркетингу продукции NEC Display Solutions Europe. - Все наши лазерные проекторы нового поколения полностью ориентированы на поддержку современных приложений и форматов, обработку видео в 4K UHD. Кроме того, наше ПО NaViSet Administrator 2 обеспечивает идеальный контроль, гарантируя, что пользователи смогут выявлять и исправлять проблемы, прежде чем они станут заметны для аудитории. Чтобы увидеть эволюцию проекторов - от лампы до лазера, от небольшого тесного помещения до огромного зала, посетите наш стенд. На нем мы покажем нашу линейку проекторов, основанных на технологиях DLP и LCD. Это даст вам представление, какое из устройств обеспечит для вашего бизнеса наибольший Wow-эффект».