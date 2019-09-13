NEC представляет новый лазерный проектор PA703UL

13 сентября 2019, 10:45

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового лазерного проектора с герметичным оптическим механизмом, рассчитанным на 20 000 часов работы без замены лампы.



Новый лазерный проектор NEC PA703UL разработан для организаций, которым нужно надежное и высокофункциональное проекционное решение, особенно для установки в труднодоступных местах, таких как потолки в университетских аудиториях, корпоративные конференц-залы, музейные инсталляции, парки развлечений и приложения Digital Signage.

Традиционные проекторы для бесперебойной работы обычно требуют очистки фильтров через каждые четыре-шесть месяцев. Для операторов с несколькими проекторами это может выражаться в обременительном обслуживании. Например, один университет с общим количеством проекторов в кампусе в 350 единиц может тратить около 500 рабочих часов в год на замену фильтров и ламп. Это приводит к значимым затратам на ИТ не только из-за замены фильтров, но и простоя самих устройств, необходимости аренды специальных платформ и лестниц, позволяющих добраться до проектора в труднодоступном месте.Благодаря полностью герметичному оптическому механизму и работе без фильтров проектор PA703UL не требует замены лампы. Он нуждается в незначительной очистке, что исключает простой устройства и экономит средства в течение всего эксплуатационного срока. Конструкция проектора обеспечивает стабильное, не меняющееся со временем качество изображения, при этом цветопередача и яркость не зависят от уровня запыленности.Как и все проекторы NEC, PA703UL обеспечивает впечатляющую цветопередачу, яркость и контрастность. Яркость 7000 лм ANSI гарантирует четкость изображения на большом экране при различных условиях освещения. В то же время, устройство обеспечивает простую дистанционную настройку с широким диапазоном сменных объективов, моторизованную регулировку объектива, изменение фокуса и масштаба. Для быстрой и простой настройки не требуется физического доступа к устройству.«Большинство организаций от учреждений сферы образования и досуга, предприятий розничной торговли до разработчиков систем конференцсвязи ищут новые способы создания потрясающих, постоянно действующих проекционных инсталляций. Но обычно лучшие места для самих проекторов находятся в труднодоступных углах, таких как потолки, или их встраивают в интерьер, - рассказывает Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер компании NEC Display Solutions Europe по проекторам для крупных площадок и цифровых кинотеатров. - Это делает техническое обслуживание проекторов, такое как замена ламп или фильтров, сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей, не говоря уже о неудобствах из-за простоя устройства. Хотя лазерные источники света и не нуждаются в замене ламп, только герметичная конструкция без фильтра способна обеспечить бесперебойное функционирование проектора. Вот почему мы продолжаем дополнять наше семейство проекторов новыми решениями, с герметичным оптическим механизмом, созданным по принципу «установил и забыл», которые обеспечивают тысячи часов надежной работы».