NEC представила первый в мире кинопроектор со сменным лазерным модулем

5 апреля 2019, 10:15

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске первого в мире кинопроектора, состоящего из лазерного модуля и головки проектора.В проекторе NEC NC2402ML используется модульный подход, который позволяет кинотеатрам подключать соответствующий модуль источника света в зависимости от необходимой им яркости. Это имеет решающее значение для адаптации проекторов к размерам экрана, обеспечивая возможность развертывания проектора даже в самых больших аудиториях. Новая модульная система - оптимальный выбор для площадок, где требуются гибкие возможности при выборе источника света.Модель NC2402ML состоит из головки проектора NEC NP-02HD и модульного источником света. Сменные модули способны обеспечить поток в 24 000 лм, 20 000 лм и18 000 лм. Благодаря интеграции всех этих компонентов в одном решении, можно быстро и легко достичь желаемой светопередачи для различных потребностей и размеров экрана.В новом кинопроекторе применяется технология «RB-лазер», обеспечивающая четкое изображение, практически без спеклов (зернистой структуры), сочетающее в себе все преимущества технологии RGB-лазер с низкими эксплуатационными затратами.В действительности кинотеатры могут сэкономить еще больше, поскольку в проекторе NC2402ML можно использовать объективы от модели серии NEC NC2000.«Новый проектор NC2402ML спроектирован так, чтобы снизить затраты, обеспечивая высокую функциональность и непревзойденную универсальность. Новый проектор можно использовать где угодно, и его легко адаптировать к разным размерам экрана, требованиям по яркости и приложениям. Это означает, что площадки могут расширить свою аудиторию за пределами кинотеатра, например, предоставить возможность просматривать альтернативный контент во время корпоративных презентаций, игровых событий и многого другого. Между тем, они также могут воспользоваться другими вариантами, которые позволяют предприятиям арендовать решения попроще и платить только за яркость», - сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке продуктов для больших площадок и цифровых кинотеатров.Другие преимущества проектора NC2402ML:· Практически не требует технического обслуживания. Нет ламп - нет затрат на замену фильтров и обслуживание. Благодаря инновационному механизму Laser Light запасные лампы не требуются.· Низкая совокупная стоимость владения. Данную модель характеризует высочайшая надежность, эксплуатация без технического обслуживания, низкое энергопотребление и срок службы до 30 000 часов. Лазерный источник света Laser Light значительно снижает совокупную стоимость владения.· Герметичный оптический механизм сводит к минимуму попадание пыли и дыма, обеспечивается стабильная производительность и не требуется никакого специального обслуживания.· Множество встроенных функций. Проектор снабжен встроенным сервером емкостью 2 ТБ, двумя интерфейсами 3G SDI, интерфейсом HDMI, расширенными сетевыми и встроенными функциями GPIO и поддержкой NAS.Новый кинопроектор NEC NC2402ML, продемонстрированный на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе поступит в продажу с модулем яркостью 24 000 лм в августе 2019 года, а вскоре будет доступны модели с модулем на 20 000 и 18 000 лм.