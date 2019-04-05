NEC представила первый в мире кинопроектор со сменным лазерным модулем

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске первого в мире кинопроектора, состоящего из лазерного модуля и головки проектора.
В проекторе NEC NC2402ML используется модульный подход, который позволяет кинотеатрам подключать соответствующий модуль источника света в зависимости от необходимой им яркости. Это имеет решающее значение для адаптации проекторов к размерам экрана, обеспечивая возможность развертывания проектора даже в самых больших аудиториях. Новая модульная система - оптимальный выбор для площадок, где требуются гибкие возможности при выборе источника света.
Модель NC2402ML состоит из головки проектора NEC NP-02HD и модульного источником света. Сменные модули способны обеспечить поток в 24 000 лм, 20 000 лм и 18 000 лм. Благодаря интеграции всех этих компонентов в одном решении, можно быстро и легко достичь желаемой светопередачи для различных потребностей и размеров экрана.
В новом кинопроекторе применяется технология «RB-лазер», обеспечивающая четкое изображение, практически без спеклов (зернистой структуры), сочетающее в себе все преимущества технологии RGB-лазер с низкими эксплуатационными затратами.
В действительности кинотеатры могут сэкономить еще больше, поскольку в проекторе NC2402ML можно использовать объективы от модели серии NEC NC2000.
«Новый проектор NC2402ML спроектирован так, чтобы снизить затраты, обеспечивая высокую функциональность и непревзойденную универсальность. Новый проектор можно использовать где угодно, и его легко адаптировать к разным размерам экрана, требованиям по яркости и приложениям. Это означает, что площадки могут расширить свою аудиторию за пределами кинотеатра, например, предоставить возможность просматривать альтернативный контент во время корпоративных презентаций, игровых событий и многого другого. Между тем, они также могут воспользоваться другими вариантами, которые позволяют предприятиям арендовать решения попроще и платить только за яркость», - сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке продуктов для больших площадок и цифровых кинотеатров.
Другие преимущества проектора NC2402ML:
· Практически не требует технического обслуживания. Нет ламп - нет затрат на замену фильтров и обслуживание. Благодаря инновационному механизму Laser Light запасные лампы не требуются.
· Низкая совокупная стоимость владения. Данную модель характеризует высочайшая надежность, эксплуатация без технического обслуживания, низкое энергопотребление и срок службы до 30 000 часов. Лазерный источник света Laser Light значительно снижает совокупную стоимость владения.
· Герметичный оптический механизм сводит к минимуму попадание пыли и дыма, обеспечивается стабильная производительность и не требуется никакого специального обслуживания.
· Множество встроенных функций. Проектор снабжен встроенным сервером емкостью 2 ТБ, двумя интерфейсами 3G SDI, интерфейсом HDMI, расширенными сетевыми и встроенными функциями GPIO и поддержкой NAS.
Новый кинопроектор NEC NC2402ML, продемонстрированный на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе поступит в продажу с модулем яркостью 24 000 лм в августе 2019 года, а вскоре будет доступны модели с модулем на 20 000 и 18 000 лм.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 14:15
MMD представляет Philips 499P9H - сверхширокий монитор, для профессионалов
- Связь | Сегодня, 13:45
lifecell запустил во Львове оплату проезда в электротранспорте с помощью SMS
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
MMD представляет монитор Philips 252B9
- Железо | Сегодня, 12:45
Мониторы Philips на ISE 2019
- Связь | Сегодня, 12:15
Vodafone расширил сеть – еще 75 городов и сел в 15 областях Украины с 4G
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
RFB-300 и RFB-500 - новые фитнес-браслеты Ritmix
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Xbox презентует консоль без оптического привода
- Связь | Сегодня, 10:45
Tet разработал тест на определение уровня IT-безопасности бизнеса
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
NEC представила первый в мире кинопроектор со сменным лазерным модулем
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 6:13
Xilence XP500R7 – 500Вт с хорошей защитой
- Обзоры | 1 апреля, 12:00
SanDisk Extreme 250 ГБ (SDSSDE60-250G-G25) – очень маленький и очень быстрый!
- Обзоры | 1 апреля, 9:49
Philips HD 3136/03 – мультиварка для шеф-повара!
- Обзоры | 28 марта, 22:41
WD My Passport Ultra 4ТБ (WDBFTM0040BSL-WESN): много памяти не бывает!
- Обзоры | 25 марта, 8:37
A4Tech M660 Bloody MOCI – интересный дизайн и качественный звук!
- Обзоры | 20 марта, 21:54
Prestigio S Max: большой дисплей и много камер за недорого!
- Интервью | 12 марта, 19:20
Перри Хуанг (Parry Huang), DOOGEE: "Продолжаем фокусироваться на том, чтобы сделать смартфон функциональнее"
- Обзоры | 7 марта, 13:41
ADATA XPG GAMMIX D30 DDR4 – "оперативка" для геймеров!
- Обзоры | 5 марта, 8:41
A4Tech G530 Bloody – "поиграть и послушать"!
Популярные новости
- Гаджеты | 1 апреля, 21:16
Почему быстро разряжается аккумулятор в ноутбуке? 5.00
- Железо | Сегодня, 14:15
MMD представляет Philips 499P9H - сверхширокий монитор, для профессионалов 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
lifecell запустил во Львове оплату проезда в электротранспорте с помощью SMS 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
MMD представляет монитор Philips 252B9 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
Мониторы Philips на ISE 2019 0.00
- Связь | Сегодня, 12:15
Vodafone расширил сеть – еще 75 городов и сел в 15 областях Украины с 4G 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
RFB-300 и RFB-500 - новые фитнес-браслеты Ritmix 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Xbox презентует консоль без оптического привода 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Tet разработал тест на определение уровня IT-безопасности бизнеса 0.00