NEC представляет самый тихий цифровой кинопроектор

1 апреля 2020, 10:45

Компания NEC Display Solutions Europe выпустила цифровой кинопроектор NC1402L, который гарантирует высокое качество визуализации при бесшумной работе.

Эта идеальная комбинация позволяет максимально погрузиться в атмосферу фильма. Уровень шума составляет всего 49 дБ, поэтому кинопроектор не доставит зрителям никаких неудобств. Он также подходит в качестве решения для передвижных кинотеатров и кинотеатров без аппаратного помещения.

NC1402L разработан на основе новейшей технологии с использованием лазерного источника света, которая гарантирует четкость цвета и визуализацию высочайшего качества. Герметичный оптический механизм минимизирует попадание пыли и не требует технического обслуживания, обеспечивая постоянное качество изображения.NC1402L обладает высокой гибкостью и не нуждается в отдельном охлаждении. Благодаря компактной конструкции проектор можно легко перемещать по кинозалу и устанавливать как на полу, так и на потолке. Решение предназначено для кинотеатров средних размеров с шириной экрана до 14 метров.Герметичность корпуса и лазерные источники света исключают необходимость замены фильтров и ламп. Во-первых, это освобождает от лишних трат, во-вторых, значительно снижает потребляемую мощность, тем самым повышая экологическую безопасность решения. Кроме того, лазерная технология продлевает срок службы проектора до 50 000 часов при нормальных условиях эксплуатации. Таким образом, операторы кинотеатров смогут извлечь выгоду за счет снижения общих эксплуатационных расходов и увеличения дохода в расчете на одно посадочное место.Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер компании NEC Display Solutions Europe по проекторам, отметил: "Запросы потребителей развлекательных услуг постоянно меняются. Операторам кинотеатров нужно проявлять гибкость. Что касается проекционного оборудования, сейчас актуально компактное исполнение, которое гарантирует простую установку и транспортировку, не теряя при этом в производительности. Кинопроектор NC1402L обладает всеми перечисленными свойствами. А еще он обеспечивает бесшумную работу и снижение затрат на техническое обслуживание. Операторы оценят соотношение цены и качества, а зрители - незабываемые ощущения от просмотра".