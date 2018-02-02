NEC представила самые яркие в мире лазерные проекторы с технологией "RB-лазер"

2 февраля 2018, 10:45

Компания NEC Display Solutions Europe представила сегодня самые яркие в мире проекторы с красно-синим (RB) лазерным источником, предназначенные для получения изображения кинематографического качества в самых больших помещениях.

Новая серия PH включает в себя две модели: NEC PH3501QL и NEC PH2601QL. Они обеспечивают отличное качество изображения, отличаются сверхъяркой проекцией, реальным 4K-разрешением и широким цветовым пространством для презентаций, впечатления от которых надолго запомнятся аудитории.



Спрос на крупноформатные цифровые решения быстро растет. Согласно прогнозам, до 2020 года спрос на проецирование изображений для больших помещений будет увеличиваться ежегодно, более чем на 50%, что обусловлено востребованностью многоцелевых спортивных и развлекательных залов, театров, музеев, парков отдыха и различных крупных площадок.



Проекторы серии PH спроектированы с учетом потребностей крупных площадок, на которых необходимо получить видео кинематографического качества по доступной стоимости на весь срок службы. Данные проекторы используют последние достижения в технологии лазерных источников света RB, для достижения новых уровней яркости и высокого разрешения в сочетании с низкими эксплуатационными расходами для целого ряда приложений и помещений. Проектор PH3501QL обеспечивает высокую яркость в 40 000 лм, а PH2601QL - 30 000 лм.



Эти флагманские модели используют лучшие лазерные технологии с лазерно-фосфорным источником и RGB-лазером. Полученный в результате мощный проектор обладает непревзойденными преимуществами с точки зрения стоимости, эффективности работы и высокого качества изображения. Использование красного и синего лазерного источника света позволяет преодолеть ограничения цветопередачи и яркости, характерные для традиционных лазерно-фосфорных проекционных систем, обеспечивая отличное качество и высокую однородность изображения.



Эффективная система управления световым потоком дает существенную экономию эксплуатационных затрат по сравнению с проекционными системами на основе ламп, благодаря более низкому потреблению энергии, не требует обслуживания, замены ламп и фильтров в течение всего срока службы лазера - 20 000 часов.



«NEC обладает огромным опытом и экспертизой в области технологий отображения, включая кино и крупноразмерные проекции. Наше новое семейство проекторов должно удовлетворить потребности рынка, нуждающегося в масштабных и надежных решениях для визуального отображения», - сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший продакт-менеджер NEC Display Solutions Europe, по линейке проекторов для крупных площадок. - Презентации для очень больших аудиторий требуют огромного экрана, позволяющего получить приятный для глаз визуальный эффект и легко читаемый текст. Часто их размер достигает десяти метров и более. Наши новые проекторы серии PH отвечают этим требованиям. Они имеют реальное 4K-разрешение и яркость до 40 000 лм, обеспечивая идеальные возможности просмотра даже в условиях высокой освещенности. Мы использовали весь свой опыт, чтобы сделать картинку кинематографического качества мейнстримом, стандартом для любой площадки, приложения или случая. Для надежной цветопередачи цветовое пространство можно откалибровать, что идеально подходит для рабочих процессов критичных к представлению цвета или обычных форматов презентаций, таких как потоковое видео».



Проекторы серии PH предусматривают максимально удобную установку, широкие вертикальные (+/- 50%) и горизонтальные (+/- 17%) регулировки объектива - лучшие, чем любой другой конкурентный продукт с 4K-разрешением на рынке, предлагают возможности выбора байонетных линз с широким зумом. Это обеспечивает удобную, беспроблемную установку и облегчает замену старых проекторов. В проекторах также есть возможности подключения, отвечающие требованиям будущих приложений, включая многочисленные входы 4К и интеллектуальную обработку сигнала, такую как «картинка в картинке» или «картинка за картиной», чтобы обеспечить «беспиксельный» просмотр на больших экранах.



Инновационные проекторы серии PH от NEC Display Solutions Europe будут представлены на выставке ISE 2018 в Амстердаме, которая пройдет в феврале этого года. Чтобы организовать брифинг или демонстрацию продуктов, обратитесь в пресс-службу компании.



Модели NEC PH3501QL и NEC PH2601QL появятся в продаже в марте-апреле 2018 года.