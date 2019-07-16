NEC выпускает сверхтихий и функциональный лазерный проектор

NEC Display Solutions анонсировала новую модель, пополнившую ее семейство бесшумных лазерных проекторов, которые обеспечивают высокое качество изображения и не мешают продуктивному проведению самых важных совещаний и встреч.
NEC P605UL стал самым тихим проектором компании, уровень шума которого в режиме «Эко» составляет всего 19 дБ. Это тише, чем работа механических часов. Разработанный для больших экранов и получения яркой картинки, проектор P605UL обладает передовыми визуальными характеристиками. Он проецирует изображения яркостью в 6000 ANSI - люменов, обеспечивая их идеальную видимость даже в ярко освещенных помещениях.
Помимо того, что проектор P605UL работает практически бесшумно, он не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации благодаря герметичному оптическому механизму без фильтра. Это означает, что срок службы лазерного источника составляет 20 000 часов. P605UL действительно работает по принципу «установил и забыл», он не требует никакой замены ламп или фильтров. Более того, в нормальном режиме работы проектор потребляет всего 357 Вт электроэнергии, обеспечивая низкие эксплуатационные расходы в течение всего срока службы.
Проектор P605UL полностью поддерживает современные технологии. Для получения четких изображений высокого разрешения он способен обрабатывать входной сигнал 4K при 30 Гц, имеет комплексные возможности подключения и поддержку разрешения WUXGA для максимального повышения качества картинки. И все это - без каких-либо помех от шума.
Новый проектор идеально подходит для различных областей применения - от бизнес-залов, аудиторий и учебных классов до крупных площадок и информационно-рекламных вывесок в магазинах. Проектор P605UL также предусматривает опцию WiFi и встроенную функцию MultiPresenter для беспроводных презентаций и совместного использования экрана. Более того, проектор подпадает под Группу риска 2 (Risk Group 2), что позволяет операторам сэкономить при инсталляции, поскольку дополнительных мер предосторожности не требуется.
«Презентации требуют внимания аудитории, но традиционное проекционное оборудование часто мешает сконцентрироваться, - считает Алистер Раунд (Alistair Round), менеджер по продукции направления коммерческих дисплеев компании NEC Display Solutions Europe. - Зрителям традиционно приходилось сидеть в затемненных помещениях и слышать шум вентиляторов, который мешает презентации. Вот почему NEC разработала свое проекционное устройство последнего поколения так, чтобы устранить практически весь шум. В прошлом году мы представили P525UL - самый тихий лазерный проектор в мире. Опираясь на этот успех, проектор P605UL обладает большей яркостью, а также низким уровнем шума, обеспечивая лучшую цветопередачу и разрешение изображения. Благодаря бесперебойной работе за счет применения инновационного герметичного оптического механизма, низкому энергопотреблению и простоте управления по принципу «включай и работай», проектор P605UL является идеальным решением для презентаций в любой организации. Для проведения крупномасштабных презентаций, требующих четкого разрешения и не отвлекающих аудиторию шумом вентилятора, лучшего проектора не найти».
Новый проектор P605UL поступит в продажу в конце июля 2019 года.
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