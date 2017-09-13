NEC представляет новую линейку проекторов P-серии

13 сентября 2017, 9:45

Компания NEC Display Solutions выпустила три новых проектора P-серии - P554U, P554W и P603X, предназначенные для учебных аудиторий и комнат для совещаний.

Эти новейшие инновационные проекторы имеют отличную яркость - до 6000 люмен ANSI, а также яркие цвета благодаря технологии LCD, обеспечивающей высокую четкость и хорошую видимость презентаций с высоким уровнем контрастности.



Образовательные учреждения и компании предъявляют к проекторам высокие требования и ожидают от них отличных функциональных характеристик и высокой надежности. Этой аудитории необходимо не только превосходное качество изображения, организации также ожидают, что их оборудование будет долговечным и недорогим в обслуживании.



Благодаря инновационной запатентованной технологии пылезащищенного 3LCD модуля (состоящего из 3х микро-матриц) и длительному сроку службы лампы новые проекторы P-серии способны удовлетворить данные требования. Широкий зум и горизонтальное/вертикальное смещение объектива облегчают настройку проекции на имеющийся экран, в то время как новейшие интерфейсы делают проекторы идеальным решением для клиентов, которым требуются гибкие возможности подключения с поддержкой будущих технологий.



Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по продуктовым линейкам проекторов для больших помещений, отметил: «NEC неустанно работает над совершенствованием своих проекторов, чтобы соответствовать новейшим требованиям отрасли. Благодаря новым проекторам серии P мы разработали очень надежное решение с длительным сроком службы лампы и увеличенными интервалами замены фильтра, что помогает снизить требования к обслуживанию. Эта новая линейка представляет идеальное решение для корпоративных клиентов и учебных заведений, которым нужна высоконадежная технология».



Новые проекторы P-серии станут также прекрасной заменой для клиентов, желающих модернизировать свои технологии до самых последних стандартов, но без дополнительных усилий по установке, экономя время и ресурсы за счет использования существующего монтажного оборудования.