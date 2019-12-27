NEC представит "общее видение" будущего на ISE 2020

27 декабря 2019, 12:15

Компания NEC Display Solutions представит свои решения на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2020, которая пройдет с 11 по 14 февраля в Амстердаме, в центре RAI (стенд 5-R20).

ISE является крупнейшей в мире выставкой, где производители аудио- и видеооборудования, системные интеграторы, демонстрируют свои последние достижения. NEC покажет на этом форуме свои современные дисплейные решения и различные технологические инновации.



В этом году на выставке компания представит решения для Digital Signage и технологии совместной работы, которые помогут организациям адаптироваться к меняющейся современной корпоративной и деловой среде. На стенде NEC будут демонстрироваться дисплейные технологии и решения по трем основным направлениям: совместная деятельность на рабочем месте, информационно-рекламные вывески нового поколения и визуализация на больших площадках для создания ярких впечатлений и привлечения внимания.



Особый акцент в этой экспозиции будет сделан на том, как предприятия могут способствовать более результативному сотрудничеству и повышению эффективности своих сотрудников с помощью инструментов для отображения и более простому обмену информацией. Данные решения включают новейший универсальный дисплей для совместной работы InfinityBoard® от NEC, предназначенный для профессиональных пользователей, в котором теперь есть приложение для проведения встреч и совещаний. Quicklaunch дает возможность установить соединение одним кликом, позволяет использовать услуги более 30 провайдеров конференц-связи. Кроме того, в нем можно запускать приложения, совместно работать с устройствами и многое другое. И все это - в защищенной среде.



Кроме того, NEC представит следующее поколение своих универсальных и рассчитанных на поддержку будущих технологий широкоформатных дисплеев (Large Format Display) и новейшую линейку систем Direct View LED для крупномасштабной визуализации и визуализации по принципу «включай и работай». Новые модели LED-решений дополняют портфолио систем старшего класса. Они имеют малый шаг точки, и обеспечивают лучшие впечатления от просмотра даже в условиях самой яркой освещенности.



NEC также продемонстрирует недавно выпущенное программное обеспечение NEC MediaPlayer на платформе Raspberry Pi, которое обеспечивает интуитивно понятную и гибкую автономную работу. Также компания представит приложения сторонних разработчиков, которые стали лучше интегрироваться в широкий спектр сценариев применения систем цифровой рекламы.



Посетители увидят решения NEC, работающие в реальных ситуациях и условиях, от приемной и систем указания маршрута до ресторанов быстрого обслуживания. Это позволит получить полную картину их возможностей и функциональных характеристик. На стенде также будут присутствовать эксперты по решениям NEC, которые предоставят больше информации по продуктам, объяснят их особенности и функциональные характеристики, а также проведут индивидуальные демонстрации последних предложений компании.



«Нам приятно присоединиться к нашим партнерам и клиентам на площадке ISE, - сказала Стефани Коринз (Stefanie Corinth), старший вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании NEC Display Solutions Europe. – Специфика трудовой деятельности постоянно меняется. Коммуникации и сотрудничество сегодня еще важнее для успеха в бизнесе, чем когда-либо прежде. Наши решения для отображения информации позволят клиентам получить сведения, необходимые для расширения границ и создания инновации, поднять на новую высоту возможности совместной работы».