Мониторы Philips на ISE 2019

5 февраля 2019, 9:45

На крупнейшей в мире выставке для профессионалов в области аудио, видео и системной интеграции Integrated Systems Europe (ISE) 2019, которая состоится с 5 по 8 февраля 2019 года, будут представлены новейшие профессиональные дисплеи Philips.

Экспозицию бренда можно будет найти в Амстердамском выставочном и конференц-центре RAI, зал 10, стенд K170/H170. Среди самых интересных новинок – мониторы с экраном без рамок с четырех сторон, изогнутые дисплеи SuperWide, «зеленые» инновации, док-станции USB-C и многое другое.



Гостей стенда Philips непременно впечатлит монитор формата SuperWide 32:9. От торговых залов до архитектурных бюро и студий графического дизайна, этот большой монитор в любой локации будет вдохновлять и обеспечит полный комфорт пользователя в течение всего дня благодаря регулируемой по высоте подставке с функциями поворота и наклона, а также кривизне 1800R для более естественного восприятия изображения.



Некоторые мониторы Philips, которые будут представлены на выставке ISE, оснащены сенсорным экраном. Проекционно-емкостный (P-Cap) сенсор поддерживает до 10 точек касания, а улучшенная защита от воды и пыли стандарта IP54 обеспечивает удобство в повседневном использовании. Эргономика также гарантирует комфорт: многие мониторы оснащены подставкой, которая позволяет тонко настраивать высоту и угол наклона или поворота устройства.



Док-станция USB-C - это мощное и практичное решение, предназначенное для повышения производительности труда в современных условиях. Оснащенная тонким реверсивным разъемом USB-C для простого соединения при помощи одного кабеля, а также высокоскоростной технологией USB 3.1, станция позволяет быстро и надежно передавать данные, заряжать ноутбуки, подключать периферийные устройства непосредственно к монитору для обмена файлами, просмотра видео и многого другого.



Подробная информация о мониторах, которые будут представлены на ISE:



499P9H – монитор с 49-дюймовым изогнутым SuperWide экраном, который легко заменяет сразу два 27-дюймовых QHD-монитора. В дополнение к гибкости, которую обеспечивает формат 32:9, модель 499P9H включает широкий спектр инновационных функций для повышения производительности и эффективной многозадачности. Среди них – док-станция USB-C для расширения возможностей подключения и высокоскоростной передачи данных, интегрированный KVM-переключатель MultiClient, который позволяет одновременно управлять двумя ПК, и всплывающая веб-камера Windows HelloTM с функцией распознавания лиц, которую можно легко спрятать, когда она не используется. Благодаря эргономичным функциям пользователи могут наслаждаться комфортом в течение всего дня.



222B9T и 172B9T – профессиональные сенсорные мониторы, которые поддерживают 10 точек касания и оборудованы стилусом. За комфорт пользователя отвечает многопозиционная подставка. Благодаря стандарту IP54, устройство защищено от пыли и проникновения воды. Эти универсальные мониторы также обладают широким спектром возможностей для подключения, включая форматы VGA, HDMI, USB 3.0 и DVI. Диагональ модели 221B9T с дисплеем TN или IPS составляет 21,5 дюйм, а модель 172B9T оснащена 17-дюймовым TN-дисплеем.



241B7QGJEB – 24-дюймовая (23,8 дюйма) модель с жидкокристаллическим Full HD дисплеем и множеством полезных инноваций. Среди них - широкий спектр высокопроизводительных энергосберегающих технологий. Усовершенствованная подсветка обеспечивает оптимальную яркость и минимальное потребление энергии. Технология PowerSensor определяет присутствие или отсутствие пользователя перед монитором с помощью безопасных инфракрасных сигналов и автоматически снижает яркость. Технология LightSensor оценивает освещение помещения и автоматически регулирует яркость экрана. Монитор произведен из легкого, на 85% вторично переработанного пластика, сертифицирован TCO Edge и не содержит таких вредных веществ, как свинец, ртуть, ПВХ и бромированные антипирены. Все пластиковые и металлические детали корпуса, а также упаковочные материалы, подлежат вторичной переработке.



329P9H – нацеленный на повышение эффективности работы монитор с диагональю 31,5 дюйма (16:9), оснащенный высококачественным плоским дисплеем без рамок с четырех сторон с разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей). Модель подойдет пользователям, которым требуется высокая детализация изображения и точность цветопередачи. Оборудованный практичным встроенным переключателем KVM, этот монитор также оснащен возможностями питания и подключения по стандарту USB-C, удобной и безопасной всплывающей веб-камерой Windows HelloTM, а также энергосберегающей технологией PowerSensor.