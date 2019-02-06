NEC запускает новую серию решений Digital Signage для ритейла

6 февраля 2019, 10:15

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске новых решений Digital Signage для компаний – ритейлеров, включающих в себя серию UHD-дисплеев, Direct ViewLED, проекторы и медиа-плеер для Raspberry Pi.По прогнозу аналитиков Futuresource Consulting, оборот рынка дисплеев LCD и LED в регионе EMEA к 2020 году достигнет примерно 2,82 млрд. евро, причем более половины этого объема будет приходиться на розницу. Это связано с тем, что магазины стремятся использовать свои конкурентные преимущества, начиная от внутренней рекламы и развлечений в торговых точках, заканчивая информированием о продуктах, повышением лояльности клиентов и поддержкой продаж.Для поддержки растущего спроса NEC разработала серию широкоформатных UHD-дисплеев. Высокая детализация и большая диагональ экрана дают возможность комфортного просмотра даже с малого расстояния. Новые широкоформатные дисплеи серий V и P оснащены сенсорными экранами PCAP с диагональю 55 и 65 дюймов и защитным антивандальным стеклом (все модели). Кроме того, P-серия дополнена полупрозрачным зеркальным стеклом Mirror Glass, обеспечивающим интеграцию возможностей рекламного дисплея в реальное зеркало.Новую серию широкоформатных дисплеев дополняет PX-серия проекторов высокой яркости - от 8 000 до 10 000 люменов ANSI. Устройства рассчитаны на круглосуточную работу и позволяют использовать встроенные модули расширения на базе спецификации OPS (Open Pluggable Specification).Представленные устройства позволят ритейлерам значительно расширить функции оборудования без использования дополнительных средств и питания для воспроизведения своего контента. Они обеспечат более яркое и креативное изображение при низких затратах и ??минимальном обслуживании.Помимо этого NEC анонсировала технологию Direct View (dvLED) для визуализации на больших поверхностях. Она идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации, например, на наружных рекламных щитах и уличных экранах. На выставке ISE 2019 компания продемонстрирует 137-дюймовые и 165-дюймовые Full HD экраны, поддерживающие технологию dvLED и настроенные для быстрой и простой установки и эксплуатации.Чтобы удовлетворить спрос на инновационные решения, NEC также представит на выставке и новый медиа-плеер, сочетающий экономичное воспроизведение мультимедиа с помощью вычислительного модуля Raspberry Pi для экранов и небольших сетей. Новый медиа-плеер прост и интуитивно понятен в использовании. Он позволяет ритейлерам создавать и планировать кампании, используя все виды медиа-форматов. Его значительное преимущество по сравнению со встроенными плеерами в открытом и модульном подходе, обеспечивает возможность обновлять системы в любое время.«Магазины конкурируют с онлайн-ритейлерами, предоставляя покупателям уникальные решения, и системы Digital Signage становятся одними из ключевых в этом сегменте», - считает Томас Уолтер (Thomas Walter), менеджер по стратегическому маркетингу продуктов NEC Display Solutions Europe. На сегодняшний день широкоформатные дисплеи являются наиболее популярным выбором для реализации решений Digital Signage. Они обеспечивают стабильный и надежный уровень яркости, возможность выбора оптимального размера, высокий уровень детализации, а также интерактивность и сенсорные возможности. Однако не все технологии одинаковы, и важно выбрать наиболее подходящие решения для каждого конкретного сценария использования. NEC стремится предоставлять самый широкий спектр качественных устройств для любых целей. И все это - с функциональной совместимостью, которая является ключевой особенностью всех наших разработок. Мы считаем, что ритейлеры не должны беспокоиться о техническом обслуживании решений и возможности поддержки будущих приложений. Они должны сосредоточить свои усилия на создании уникальных условий, чтобы привлечь внимание и "вызвать желание" покупать. Эти принципы лежат в основе всей нашей продукции".