NEC представила новые 27-дюймовые дисплеи нового поколения

19 июля 2018, 12:45

Компания NEC Display Solutions Europe объявила сегодня о выпуске своего новейшего поколения дисплеев MultiSync для более комфортной и продуктивной работы.

Чтобы можно было видеть несколько открытых окон приложений одного размера, при работе с большинством обычных корпоративных офисных дисплеев, диагональ экрана у которых составляет всего 24 дюйма, многие сотрудники используют два дисплея. У нового же семейства дисплеев NEC MultiSync размер экрана составляет 27", что делает приложения более читаемыми и позволяет лучше управлять несколькими одновременно открытыми окнами.



Новые дисплеи MultiSync от NEC представляет флагманская модель PA271Q, предназначенная для офисных служащих и творческих работников. Обладая превосходными возможностями управления цветами и выдающимися эргономическими характеристиками, модель PA271Q обеспечивает лучшую в отрасли цветопередачу благодаря движку SprectraView® Engine и встроенной программе калибровки цвета. Пользователи могут просто подключить свой внешний калибровочный датчик к USB-порту устройства и сразу выбрать желаемую цель калибровки из экранного меню.



Устройство также позволяет пользователям избавиться от беспорядка на своем рабочем столе благодаря подключению USB Type-C на дисплее, что упрощает управление видео, аудио, питанием и USB с помощью всего лишь одного кабеля. Кроме того, пользователи могут добиться максимального качества изображения с помощью функций NEC Uniformity Control, которые одним щелчком мыши в экранном меню обеспечивают идеальную однородность в многоэкранных инсталляциях.



Ян Граф (Jan Gräf), менеджер по продуктам направления «настольные дисплеи» компании NEC Display Solutions Europe, отметил: «Сдвоенные дисплеи становятся все более распространенными на рабочем месте, особенно среди людей творческих специальностей, которые считают, что традиционных 24-дюймовых дисплеев недостаточно для работы с несколькими окнами используемых ими приложений. Такая организация рабочего места может вызывать неудобства и снижать производительность, поэтому новая линейка 27-дюймовых дисплеев NEC ориентирована на то, чтобы дать пользователю возможность работать с одним экраном в центре, устраняя необходимость вращать головой».



Помимо модели PA271Q, новое семейство MultiSync включает модель E271N начального уровня и более продвинутый корпоративный дисплей EA271F.