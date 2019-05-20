Новый мощный монитор NEC MultiSync V554Q

20 мая 2019, 10:45

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового продукта, который ставит компанию в ряд лидеров «революции разрешений», в результате ультравысокое разрешение (UHD) будет доступно на небольших и относительно недорогих дисплеях.С выпуском новой модели MultiSync V554Q, обеспечивающей беспиксельное качество изображения, NEC представляет обновленную линейку дисплеевсверхвысокой четкости (UHD).Рынок UHD-устройств растет быстрыми темпами, но все еще ограничивается дисплеями большого размера (>60 дюймов). Однако с переходом в дисплеях меньшего формата (до 60 дюймов) с разрешения Full HD на UHD ситуация будет меняться. Новая модель V554Q представляет собой 55-дюймовый дисплей, который позволяет использовать разрешение UHD в различных сферах, включая розничную торговлю и корпоративную среду, диспетчерские, предприятия питания, а также уличную рекламу (DooH).Разрешение UHD имеет много преимуществ по сравнению с Full HD форматом: значительно увеличена плотность пикселей (3840 x 2160 против 1920 x 1080 для Full HD), при просмотре четкость изображения выше на любом расстоянии. В результате дисплей V554Q становится идеальным решением для разных сценариев, включая цифровые информационно-рекламные вывески, оборудование конференц-залов и систем для совместной работы, детальные технические презентации, САПР, конференцсвязь и многое другое. Поскольку цены на системы UHD продолжают падать, высокое разрешение становится доступнее во всех линейках дисплеев.По прогнозу аналитиков Futuresource Consulting, рынок 55-дюймовых UHD-дисплеев в регионе EMEA вырастет в течение 2019 года более чем на 50 процентов, поскольку компании стремятся извлечь выгоду из преимуществ более высокого разрешения, в том числе - улучшения качества просмотра как на удалении от экрана, так и на близком расстоянии.Помимо разрешения UHD, новый дисплей V554Q может похвастаться высочайшим качеством изображения в течение всего срока службы устройства благодаря встроенному решению SpectraView, который обеспечивает надежную цветопередачу и готовые возможности калибровки для простой настройки, постоянного контроля параметров визуализации и управления ими.Новый дисплей совместим со спецификацией NEC Open Modular intelligence (OMi), что позволяет пользователям в любое время расширить возможности своего дисплея, легко интегрируя одну из опций NEC OPS Slot-in PC (встраиваемых ПК), вычислительных модулей Raspberry Pi или сигнальных интерфейсов для подачи контента.«На рынке дисплеев мы наблюдаем большие перемены: в течение ближайших 12 месяцев разрешение UHD получат дисплеи с диагональю до 60 дюймов, - отметил Мартин Лиенау (Martin Lienau), менеджер по продуктам широкоформатных дисплеев NEC Display Solutions Europe. – В линейке NEC теперь три 55-дюймовых широкоформатных дисплея, поддерживающих разрешение UHD. Чтобы удовлетворить растущий спрос в этом сегменте, недавно выпущенный дисплей E557Q и интерактивный 55-дюймовый дисплей для совместной работы NEC InfinityBoard дополнила новая модель V554Q. Это означает, что конечные пользователи получают широкий выбор устройств для беспиксельного просмотра в любой сфере: от подробных аналитических презентаций, систем принятия решений в местах скопления людей и оборудования конференц-залов до комфортного просмотра цифровой рекламы в розничной торговле, даже с близкого расстояния. Более того, новый дисплей V554Q имеет выгодное соотношение цены и функциональных характеристик, чем предшествующая модель, поэтому даже исходя из стоимости, такой выбор полностью оправдан».Широкоформатный дисплей NEC MultiSync V554Q UHD будет доступен в регионе EMEA с мая 2019 года.