30 марта 2020, 14:15

NEC и Sharp будут вместе делать дисплеи

NEC и Sharp договорились о создании совместного предприятия, которое объединит NEC Display Solutions (NDS) - подразделение NEC, и Sharp.



NDS и Sharp - два ведущих бренда на рынке в области производства и разработки решений для визуального представления информации. Совместное предприятие Sharp-NEC позволит обеим компаниям развивать свои сильные стороны и удовлетворять потребности своих клиентов во всем мире в средствах визуализации.



Компания NDS широко известна как ведущий в мире поставщик технологий визуализации и решений цифровой рекламы (Digital Signage) для различных рынков. Обладая всеобъемлющим, ориентированным на создание комплексных решений портфелем продуктов и репутацией поставщика дисплеев высокого качества, NDS широко представлена ​​во всем мире и имеет большое количество клиентов.



Компания Sharp, как и NDS, является глобальным разработчиком инновационных продуктов для бизнеса, в том числе профессиональных и коммерческих дисплеев, а также передовых технологий, таких как мониторы нового поколения 8K-Ultra High Definition.



"NEC предлагает один из самых широких в отрасли портфелей решений визуализации, и благодаря консалтинговому подходу компания завоевала репутацию доверенного консультанта и поставщика полных, комплексных решений, - сказал Хисацугу Накатани (Hisatsugu Nakatani), президент NEC Display Solutions. - Совместное предприятие Sharp и NEC Display Solutions принесет преимущества для клиентов и партнеров, расширив наши современные портфели продуктов наряду с целым спектром профессиональных услуг, позволит предложить еще более ценные решения. При создании будущих решений визуализации Sharp и NEC Display Solutions следуют одной и той же стратегии, ориентируясь на превосходную удовлетворенность клиентов благодаря высококачественным продуктам, превосходству в управлении продажами и приверженности принципам построения ответственных отношений".



"Сильные стороны Sharp и NDS как игроков на мировом рынке дополняют друг друга, - подчеркнул Фуджикадзу Накаяма (Fujikazu Nakayama), старший исполнительный директор Sharp Corporation и президент подразделения решений для бизнеса. - Мы ожидаем, что это соглашение приведет к синергии в широком спектре направлений, включая эффект масштаба и расширение бизнеса в новых категориях, в том числе в экосистеме 8K+5G. Sharp считает, что развитие NDS в рамках совместного предприятия вместе с NEC будет способствовать росту нашего бизнеса за счет усиления направления B2B и расширения продаж".



В соответствии с условиями соглашения, NEC передаст 66% акций NDS компании Sharp и сохранит 34% долю в данном бизнесе. Совместное предприятие продолжит поставлять продукцию под брендом NEC. Компания NEC также будет продавать продукты и решения совместного предприятия своим клиентам по всему миру. Трансфер планируется завершить 1 июля 2020 года.

