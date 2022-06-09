MikroTik RB3011UiAS-RM - роутер на 10 гігабітних Ethernet портів

Роутер на 10 гігабітних Ethernet портів, 1 порт SFP для підключення оптики та 1 повнорозмірний порт USB 3.0 для підключення 3G/4G модемів.
Пристрій підтримує апаратне шифрування IPsec, починаючи з RouterOS v6.43.1. На корпусі є кріплення "вушка" для установки в 19 дюймову серверну шафу або стійку.
WAN порт - SFP, Ethernet 10/100/1000
LAN-порт - 10x10/100/1000
Firewall
NAT
VPN
DHCP-сервер
Демілітаризована зона (DMZ)
Моніторинг та конфігурування
Веб-інтерфейс
Живлення (PoE/адаптер)
Можливість встановлення в стійку, USB 3.0 type A
Розміри - 443x92x44 мм
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