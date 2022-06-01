MikroTik RB3011UiAS-RM

1 июня 2022, 11:15

Роутер на 10 гігабітних Ethernet портів, 1 порт SFP для підключення оптики та 1 повнорозмірний порт USB 3.0 для підключення 3G/4G модемів.

Пристрій підтримує апаратне шифрування IPsec, починаючи з RouterOS v6.43.1. На корпусі є кріплення "вушка" для установки в 19 дюймову серверну шафу або стійку.

WAN порт - SFP, Ethernet 10/100/1000LAN-порт - 10x10/100/1000FirewallNATVPNDHCP-серверДемілітаризована зона (DMZ)Моніторинг та конфігуруванняВеб-інтерфейсЖивлення (PoE/адаптер)Можливість встановлення в стійку, USB 3.0 type AРозміри - 443x92x44 мм