Промисловий маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM

29 июня 2022, 9:45

Роутер на 10 гігабітних Ethernet портів, 1 порт SFP для підключення оптики та 1 повнорозмірний порт USB 3.0 для підключення 3G/4G модемів.

Пристрій підтримує апаратне шифрування IPsec, починаючи з RouterOS v6.43.1. На корпусі є кріплення "вушка" для установки в 19 дюймову серверну шафу або стійку.

WAN порт - SFP, Ethernet 10/100/1000

LAN-порт - 10x10/100/1000

Firewall

NAT

VPN

DHCP-сервер

Демілітаризована зона (DMZ)

Моніторинг та конфігурування

Веб-інтерфейс

Живлення (PoE/адаптер)

Можливість встановлення в стійку, USB 3.0 type A

Розміри - 443x92x44 мм



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