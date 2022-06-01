Teltonika RUT360 LTE CAT6

1 июня 2022, 21:32

Компактний промисловий маршрутизатор пропонує можливість підключення до Інтернету через мобільні мережі, Wi-Fi або кабельно.

RUT360 оснащений двома інтерфейсами Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n і стільниковим модулем 4G LTE Cat 6, що забезпечує швидкість передачі даних до 300 Мбіт/с.Унікальні функції програмування, віддаленого моніторингу та безпеки роблять RUT360 ідеальним рішенням для додатків IoT і M2M, де потрібне безпечне і надійне з'єднання. Функціональність агрегації операторів зв'язку робить це компактний пристрій незамінним в областях або додатках, де швидкість передачі даних стільникового зв'язку обмежена.4G LTE CAT 6802.11 b/g/n WiFiМіцний алюмінієвий корпусБрандмауер і численні служби VPN, включаючи OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP і SSTPСумісність з системою віддаленого управління Teltonika