Chateau LTE6-US - 2-діапазонна точка з модемом LTE

8 июля 2022, 9:15

Високошвидкісна дводіапазонна точка доступу для домашнього користувача з модемом LTE cat6 – для дійсно швидкого Інтернету у будь-якому місці та у будь-який час.

Але LTE не єдиний варіант, адже Chateau також має 5 портів Gigabit Ethernet та повнорозмірний порт USB.

Потужна бездротова мережа MIMO2x2 з одночасною роботою у двох діапазонах - 2,4 та 5 ГГц, вирішить більшість проблем з перешкодами та зайнятістю радіо-середовища. Наприклад, ви можете одночасно використовувати канал 2,4 ГГц для всіх побутових мобільних пристроїв та резервувати канал 5 ГГц для завдань, чутливих до втрати пакетів, таких як потокове відео високої якості.

Інтерфейси стільникового зв'язку Один 2G/3G/LTE6

Дротові, оптичні інтерфейси 5xGigabitEthernet

Wi-Fi інтерфейси Два: 5 ГГц 802.11a/n/ac MIMO4x4 + 2,4 ГГц 802.11b/g/n MIMO2x2

Операційна система Mikrotik RouterOS Level 4

Архітектура ARM 32bit

Процесор IPQ-4019 (4 ядра, 716 МГц)

Пам'ять ОЗУ 256MB

Диск даних 16MB SPI Flash

Гарантія 1 рік

Пропускна спроможність, mode: Routing, kpps 1488

Пропускна спроможність, mode: Routing, Мbps 762

USB-порти USB 2.0 type A, макс. струм 1А

Кількість портів USB 1

Живлення через джек 12 - 28 V DC

Енергоспоживання до 23 Ватт

Діапазон робочих температур -40 ° C до +70 ° C

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