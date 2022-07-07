MikroTik RB951Ui-2nD (hAP) - ваш домашній чи офісний роутер

Точка доступу невеликої потужності для домашнього використання з підтримкою протоколів 802.11 b/g/n MIMO 2x2, що працює на частоті 2.4 ГГц.
П'ять Ethernet портів і вбудована антена. До порту USB можна підключити 3G/4G модем. П'ятий порт має можливість живити пристрої, що підключаються по Passive PoE (24В).
Підходить для установки в невеликому офісі або вдома.
Ліцензія (Router OS), lvl - 4
Максимальна швидкість радіоканалу - 300Мбит/с
Режим роботи - AP/CPE/PtP
Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n
Підтримка MIMO - 2x2
Операційна система - RouterOS
Потужність передавача - до 22dBm (160 мВт)
Роздача Passive PoE
Тип антени - всенаправлена
Посилення антени, dBi 1.5
Частота процесора 650MHz
Обсяг RAM - 64MB
Кількість портів 10/100 Mbit - 5
Порт USB -1
Живлення через роз'єм jack
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