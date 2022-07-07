MikroTik RB951Ui-2nD (hAP) - ваш домашній чи офісний роутер

7 июля 2022, 14:45

Точка доступу невеликої потужності для домашнього використання з підтримкою протоколів 802.11 b/g/n MIMO 2x2, що працює на частоті 2.4 ГГц.

П'ять Ethernet портів і вбудована антена. До порту USB можна підключити 3G/4G модем. П'ятий порт має можливість живити пристрої, що підключаються по Passive PoE (24В).

Підходить для установки в невеликому офісі або вдома.

Ліцензія (Router OS), lvl - 4

Максимальна швидкість радіоканалу - 300Мбит/с

Режим роботи - AP/CPE/PtP

Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n

Підтримка MIMO - 2x2

Операційна система - RouterOS

Потужність передавача - до 22dBm (160 мВт)

Роздача Passive PoE

Тип антени - всенаправлена

Посилення антени, dBi 1.5

Частота процесора 650MHz

Обсяг RAM - 64MB

Кількість портів 10/100 Mbit - 5

Порт USB -1

Живлення через роз'єм jack



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