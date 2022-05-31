Teltonika RUT360 LTE CAT6

31 мая 2022, 11:15

Компактний промисловий маршрутизатор пропонує можливість підключення до Інтернету через мобільні мережі, Wi-Fi або кабельно.

RUT360 оснащений двома інтерфейсами ☑Ethernet, ☑Wi-Fi 802.11 b/g/n і ☑стільниковим модулем 4G LTE Cat 6, що забезпечує швидкість передачі даних до 300 Мбіт/с. Унікальні функції програмування, віддаленого моніторингу та безпеки роблять RUT360 ідеальним рішенням для додатків IoT і M2M, де потрібне безпечне і надійне з'єднання. Функціональність агрегації операторів зв'язку робить це компактний пристрій незамінним в областях або додатках, де швидкість передачі даних стільникового зв'язку обмежена.

4G LTE CAT 6

802.11 b/g/n WiFi

Міцний алюмінієвий корпус

Брандмауер і численні служби VPN, включаючи OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP і SSTP

Сумісність з системою віддаленого управління Teltonika





Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount