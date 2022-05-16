16 мая 2022, 22:43

Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6

- 4G LTE-A дозволяє використовувати TCR100 як основне або резервне джерело підключення
- два інтерфейси Ethernet та дводіапазонний Wi-Fi для легкого підключення кількох пристроїв
- індикатори підключення, кнопка Wi-Fi та Wi-Fi Protected для швидкого та простого налаштування
- бездротова точка доступу з функціоналом Hotspot
- віддалене керування групою роутерів

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Характеристики

    Частотний діапазон Wi-Fi, ГГц 2.4 5
    Підтримка MIMO, у діапазоні 2.4ГГц2x2
    Стандарти Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
    802.11g
    802.11n (Wi-Fi 4)
    802.11ac (Wi-Fi 5)
    Швидкість портів LAN100 Мбіт/с
    Швидкість портів WAN100 Мбіт/с
    Wireless WAN
    Підтримка LTE
    Підтримка WPA3
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