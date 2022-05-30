30 мая 2022, 23:03

Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6

4G LTE-A дозволяє використовувати TCR100 як основне або резервне джерело підключення два інтерфейси Ethernet та дводіапазонний Wi-Fi для легкого підключення кількох пристроїв індикатори підключення, кнопка Wi-Fi та Wi-Fi Protected для швидкого та простого налаштування бездротова точка доступу з функціоналом Hotspot віддалене керування групою роутерів.

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Характеристики

   Частотний діапазон Wi-Fi, ГГц 2.4 5
   Підтримка MIMO, у діапазоні 2.4ГГц2x2
   Стандарти Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
   802.11g
   802.11n (Wi-Fi 4)
   802.11ac (Wi-Fi 5)
   Швидкість портів LAN100 Мбіт/с
   Швидкість портів WAN100 Мбіт/с
   Wireless WAN
   Підтримка LTE
   Підтримка WPA3
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