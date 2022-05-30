Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6

4G LTE-A дозволяє використовувати TCR100 як основне або резервне джерело підключення два інтерфейси Ethernet та дводіапазонний Wi-Fi для легкого підключення кількох пристроїв індикатори підключення, кнопка Wi-Fi та Wi-Fi Protected для швидкого та простого налаштування бездротова точка доступу з функціоналом Hotspot віддалене керування групою роутерів.
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Характеристики
Частотний діапазон Wi-Fi, ГГц 2.4 5
Підтримка MIMO, у діапазоні 2.4ГГц2x2
Стандарти Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Швидкість портів LAN100 Мбіт/с
Швидкість портів WAN100 Мбіт/с
Wireless WAN
Підтримка LTE
Підтримка WPA3