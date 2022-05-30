Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6

30 мая 2022, 23:03

4G LTE-A дозволяє використовувати TCR100 як основне або резервне джерело підключення два інтерфейси Ethernet та дводіапазонний Wi-Fi для легкого підключення кількох пристроїв індикатори підключення, кнопка Wi-Fi та Wi-Fi Protected для швидкого та простого налаштування бездротова точка доступу з функціоналом Hotspot віддалене керування групою роутерів.