Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6

3 августа 2022, 21:13

4G LTE-A дозволяє використовувати TCR100 як основне або резервне джерело підключення

два інтерфейси Ethernet та дводіапазонний Wi-Fi для легкого підключення кількох пристроїв

індикатори підключення, кнопка Wi-Fi та Wi-Fi Protected для швидкого та простого налаштування

бездротова точка доступу з функціоналом Hotspot

віддалене керування групою роутерів

Характеристики

Частотний діапазон Wi-Fi, ГГц 2.4 5

Підтримка MIMO, у діапазоні 2.4ГГц2x2

Стандарти Wi-Fi IEEE 802.11802.11b

802.11g

802.11n (Wi-Fi 4)

802.11ac (Wi-Fi 5)

Швидкість портів LAN100 Мбіт/с

Швидкість портів WAN100 Мбіт/с

Wireless WAN

Підтримка LTE

Підтримка WPA3



Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution