MikroTik XQ+31LC02D - оптичний модуль із чотирма каналами

17 октября 2022, 17:26

Підключіть цю новинку до маршрутизаторів MikroTik CCR2216 або CRS504 для 〽відстаней до 2 км і насолоджуйтесь реальною швидкістю і максимальною надійністю.

Цей оптичний модуль пропонує чотири незалежні повнодуплексні канали з пропускною здатністю до 25 Гбит/c на канал і сукупною пропускною здатністю - 100 Гбит/c.

Окремо зазначається підтримка вбудованих цифрових діагностичних функцій (DDM), включаючи моніторинг оптичної потужності, а також можливість працювати при температурах до плюс 70 °C. Оскільки ця модель розроблялась для найсуворіших умов, включаючи температуру, вологість та електромагнітні перешкоди, рекомендуємо саме це рішення для всіх ваших пристроїв QSFP28 зі швидкістю 100 Гбит/c.

Технічні характеристики

формат – QSFP28;

тип оптоволокна – одномодове (SM);

тип конектора – LC;

швидкість передачі даних – 25 Гбит/c;100 Гбит/c;

довжина хвилі - 1271, 1291, 1311, 1331 нм;

дальність зв'язку – до 2 км.



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