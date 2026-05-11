Польща отримає майже 44 млрд євро на модернізацію армії від ЄС

11 мая 2026, 14:15

Польща стала першою країною ЄС, яка підписала угоду про кредит за програмою SAFE, спрямованою на зміцнення європейської оборони через російську загрозу та можливе зменшення підтримки США.

Варшава отримає 43,7 млрд євро для модернізації армії, розвитку оборонної промисловості, закупівлі озброєнь та критичної інфраструктури.Прем'єр-міністр Польщі Туск назвав це "переломним моментом" для Польщі та всього Євросоюзу. Він зазначив, що Європа нарешті починає вчитися з історії та брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.Наразі Польща витрачає на оборону більше всіх країн НАТО відносно розміру своєї економіки — приблизно 4,8% ВВП.