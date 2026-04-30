ЄС змінює економічну стратегію: акцент на важкій промисловості

30 апреля 2026, 14:15

ЄС представив документ, що спрямований на зменшення залежності від Китаю та США. Новий закон передбачає збільшення обсягів закупівель промислових товарів від власних виробників.

Наприклад, принаймні 25% сталі та алюмінію у державних проектах повинні бути європейського походження. Закупівлі, що складають 15% ВВП ЄС, тепер підтримують локальних виробників. ЄС також вводить суворіший контроль за інвестиціями у стратегічні галузі, щоб зменшити залежність від Китаю.Для України це сигнал: майбутнє за промисловістю. Якщо ми не хочемо залишатися сировинною базою, слід думати про інтеграцію у виробничі ланцюги ЄС.