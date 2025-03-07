США разрабатывают план по перекрытию поставок иранской нефти

США рассматривают план остановки и досмотра иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения, направленного на противодействие распространению оружия массового поражения.
Отмечается, что это позволит задержать поставки иранской нефти и нанесет удар по доходам Тегерана. По словам источников, администрация Трампа изучает способы, с помощью которых страны-союзники смогут останавливать и досматривать иранские суда, проходящие через критически важные точки, такие как Малаккский пролив в Азии и другие морские пути.
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