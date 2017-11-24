GIGABYTE рассказала о защите от уязвимостей в Intel ME и TXE

24 ноября 2017, 14:15

GIGABYTE TECHNOLOGY предприняла соответствующие меры безопасности в части дополнительной защиты программно-аппаратного комплекса Intel Management Engine (ME) и Intel Trusted Execution Engine (TXE), таким образом наши клиенты могут быть уверены в том, что их системы на базе материнских плат GIGABYTE полностью защищены.

Пользователям, которые приобрели материнские платы GIGABYTE для платформы Intel, рекомендуется загрузить актуальные версии BIOS, а также драйверы Intel® ME и TXE, размещенные на официальном сайте GIGABYTE.



Обновления будут доступны для материнских плат Z370- и 200-серии, а затем и для плат предыдущего поколения. Дополнительная информация о возможных уязвимостях Intel ME и TXE размещена Центром безопасности Intel (Intel Security Center) по адресу: https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00086&languageid=en-fr



Компания GIGABYTE стремится предоставить качественный сервис и техническое сопровождение приобретенных нашими клиентами материнских плат. Любые проблемы, которые могут оказать влияние на эксплуатацию наших продуктов, будут решаться своевременное и с предельным вниманием к запросам пользователей.



