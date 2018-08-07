MSI выпускает материнские платы серии B450 для новых процессоров AMD

7 августа 2018, 10:45

Компания MSI, производитель материнских плат, с гордостью сообщает о выпуске моделей линейки B450, которая представлена в трех сериях, предназначенных для различных категорий пользователей, в том числе геймеров: Performance GAMING, Arsenal GAMING и PRO. Наделенные множеством эксклюзивных функций и аппаратных оптимизаций от MSI, материнские платы линейки B450 обеспечат повышенную производительность и незабываемые впечатления от компьютерных игр.Мы также рады сообщить результаты исследований лаборатории разгона MSI, согласно которым все три модели линейки B450 сумели достичь тактовой частотыпроцессора на уровне 5,7 ГГц. Благодаря оптимизированной разводке и эксклюзивной технологии Core Boost, максимальная частота процессора AMD Ryzen 2600X при охлаждении жидким азотом на платах B450 GAMING PLUS, B450 TOMAHAWK и B450M MORTAR составила 5781, 5752 и 5771 МГц, соответственно. Этот невероятный результат свидетельствует о том, что с помощью этих продуктов можно добиться высочайшей производительности. Новые материнские платы MSI отличаются продуманной конструкцией и новейшей функциональностью, что делает их прекрасным выбором для геймеров и профессионалов. Чтобы облегчить процесс обновления прошивки у большинства из них имеется функция BIOS Flashback+, работающая даже без установки процессора, памяти и видеокарты. Все материнские платы серии B450 поддерживают технологию AMD под названием Store MI, которая предназначена для улучшения производительности твердотельных накопителей. С ее помощью можно объединить физические устройства в один виртуальный накопитель большой емкости, который будет в первую очередь задействовать наиболее высокоскоростное из них и оптимизировать доступ к файлам путем постоянного мониторинга их использования. В сочетании с эксклюзивной разработкой MSI под названием X-Boost это увеличивает скорость передачи данных на 10%!Карбоновые декоративные элементы и полноцветная подсветка Mystic Light придают материнской плате B450 GAMING PRO CARBON AC неповторимый внешний вид, который можно персонализировать, выбирая среди миллионов цветов и 10 визуальных эффектов. Ей удобно управлять с помощью программного обеспечения для Windows или мобильного приложения для смартфонов и планшетов. Визуальные эффекты Mystic Light могут синхронизироваться с подсветкой множества совместимых устройств, таких как клавиатуры, мыши, наушники, которые доступны от крупнейших производителей. Интерфейс Turbo USB 3.1 Gen2 на базе контроллера AMD обеспечивает стабильную и беспрецедентно высокую скорость передачи данных. Премиальные компоненты и надежная изоляция от электромагнитных помех позволяют встроенной аудиосистеме Audio Boost 4 выдавать звук высшего класса. Она дополнена программным обеспечением Nahimic 3, которое служит для дополнительной настройки звучания. Например, чтобы ясно слышать не только игровые звуки, но и членов своей команды, можно активировать функцию усиления голоса. Среди достоинств модели B450 GAMING PRO CARBON AC также можно отметить улучшенное охлаждение за счет радиатора увеличенного размера и наличие двух портов M.2 с пропускной способностью до 32 Гбит/с и защитой накопителей от перегрева M.2 Shield.Дизайн модели B450 TOMAHAWK рождает ощущение прочности и силы, а ее функциональность улучшена эксклюзивными разработками MSI. Радиатор увеличенного размера – лучшее решение для эффективного охлаждения, а технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная цифровая система питания с возможностью максимально точной регулировки. Плата предлагает возможности по персонализации своего внешнего вида: на радиатор можно прикрепить наклейку, а встроенная подсветка Mystic Light поддерживает миллионы различных цветов и 10 динамических визуальных эффектов. Интерфейс USB 3.1 Gen2 на базе контроллера AMD с технологией X-Boost обеспечивает стабильную и беспрецедентно высокую скорость передачи данных, а для подключения твердотельных накопителе имеется слот M.2. Чтобы выдержать вес флагманских видеокарт, графические слоты PCIe обладают усиленной конструкцией (технологии Steel Armor и Steel Slot).B450M MORTAR, культовая материнская плата от MSI в форм-факторе Micro-ATX, выполнена в стиле «милитари», подразумевающем агрессивный внешний вид, который можно дополнительно персонализировать с помощью специальных наклеек. Благодаря радиатору увеличенного размера она обеспечивает улучшенное охлаждение, способствуя стабильной работе современных многоядерных процессоров. Также на плате имеется два слота M.2 и высокоскоростной интерфейс Turbo USB 3.1 Gen2, реализованный на базе контроллера AMD. Эксклюзивная технология DDR Boost обеспечивает максимальную производительность и безупречную стабильность модулей памяти. Помимо классического темного варианта устройство также доступно в уникальном «пуленепробиваемом» оформлении B450M MORTAR TITANIUM.МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ MSI B450B450 GAMING PRO CARBON ACB450 GAMING PLUSB450M GAMING PLUSB450I GAMING PLUS ACB450 TOMAHAWKB450M MORTARB450M MORTAR TITANIUMB450M BAZOOKA PLUSB450M BAZOOKAB450-A PROB450M PRO-VDHB450M PRO-M2