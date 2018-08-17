MSI объединяет усилия с AMD, Cooler Master, HyperX и Seagate для запуска B450

17 августа 2018, 13:43

Трансляции игрового процесса через интернет («стриминг») стали в последние годы весьма популярными, во многом благодаря удобству использования платформы Twitch.

Некоторые стримеры являются серьезными геймерами, которые хотят показать свои умения широкой публике, а другим просто нравится взаимодействовать с аудиторией, отвечая на комментарии. Независимо от конкретных целей, если вы хотите оборудовать свой компьютер всем необходимым для стриминга, компания MSI и ее партнеры помогут вам в этом!



Будучи ведущим игровым брендом, MSI с радостью объявляет о начале сотрудничества с компаниями AMD, Cooler Master, HyperX и Seagate в рамках программы #GamersGoLive. Ее цель – порекомендовать наилучшие конфигурации ПК для игр и стриминга на базе процессоров AMD Ryzen 5 второго поколения и новейших материнских плат MSI B450 TOMAHAWK и B450M MORTAR. Вашему вниманию будут представлены отборные компоненты от компаний-участников, благодаря которым стриминг будет максимально эффективным.



"Мы очень рады запустить программу #GamersGoLive с тремя крупнейшими брендами в области игровых компонентов для ПК, – отметил Тед Хун, вице-президент отдела материнских плат MSI. – Мы не могли и мечтать о более удачной возможности показать все преимущества, которые предоставляют для стриминга высокопроизводительные игровые материнские платы серии B450."



"Процессоры AMD Ryzen второго поколения воплощают в себе все цели, на которые были направлены усилия компании AMD в компьютерной индустрии, и предлагают нашим потребителям больше производительности, функциональности и выбора, чем их предшественники, – заявил Трэвис Кирш, директор отдела клиентских компьютеров AMD, – Мы очень рады тому, что наши партнеры, лидеры в своей области, и среди них компания MSI, выпускают новые платы на платформе B450, которые поддерживают бесплатную технологию ускорения накопителей AMD StoreMI, что обеспечивает новые, великолепные возможности для энтузиастов и геймеров по всему миру"