Razer Sila - высокопроизводительный WiFi-роутер для геймеров

3 октября 2018, 11:45

Razer международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о выпуске Razer Sila - высокопроизводительного WiFi-роутера для повседневного применения.

Устройство оптимизировано для игр, требующих стабильного соединения, стриминга и скачивания мультимедиа-контента.



Не во всех строениях имеется проводное интернет-соединение с доступом в каждой из комнат. Все более широко развивается мобильный гейминг, и в таких условиях как никогда важно наличие надежного WiFi. Роутер Razer Sila создавался для игровых сеансов и трансляций без задержек и соответствует современным нуждам пользователей консолей, лэптопов и мобильных устройств.



В Razer Sila применяется ряд технологий для обеспечения наиболее стабильного соединения в офисе или дома. Среди них Razer FasTrack и Multi-Channel ZeroWait DFS, возможность создания ячеистой сети с выделенной магистралью. Настройка и управление при помощи мобильного приложения делают эксплуатацию Sila простой и удобной.



Применяемое в Razer FasTrack ПО – это QoS-движок для умного управления трафиком. Razer FasTrack использует глубокий анализ пакетов и адаптивную технологию обучения, позволяя пользователю утснавливать приоритет трафика основываясь на приложении и типе устройства: от мобильных телефонов и «умных» ТВ, до ПК и консолей. Система автоматически обнаруживает консоли PlayStation, Xbox и Switch, и их пользователи могут с легкостью адаптировать свою сеть для наиболее плавной игры или стриминга. Razer FasTrack в одно касание включает игровой режим для автоматического резервирования полосы под онлайн-игры.



“Наши устройства и ПО постоянно достигают новых высот производительности,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Но высокая точность и низкие задержки не имеют смысла, если обрывается WiFi. Поэтому мы сделали очередной шаг в построении прочного фундамента для нашей экосистемы, и это - WiFi, работающий где бы ни находился пользователь.”



Патентованная технология Multi-Channel Zero-Wait DFS позволяет «чистым» WiFi-каналам избегать сетевого трафика и поддерживать высокие показатели в приложениях, без склонности к задержкам и разъединению.



Роутер Razer Sila способен сформировать продвинутую ячеистую сеть. Два модуля Razer Sila могут быть объединены для покрытия WiFi площадью 550м2, дополнительные модули позволяют расширить территорию действия. Razer Sila является трехполосным роутером, имеет выделенную 5 ГГц backhaul-магистраль и 2 независимых fronthaul-звена, и работает на 4 одновременных DFS-каналах для снижения помех и перегрузки сети.



Устройство разрабатывалось в сотрудничестве с инженерно-технологической компанией Design Labs, основанной выходцами из сетевых гигантов Qualcomm и Broadcom. Ignition Design Labs известна роутером Portal Smart WiFi, завоевавшим множество наград в 2016 году.



“Razer с большим вниманием относится к уровню дизайна, инженерии и производительности. Мы были рады выступить партнером Razer и применить наш опыт и патентованные технологии при создании уникального мощного роутера для передовой экосистемы геймеров,” заявляет Терри Нго, генеральный директор Ignition Design Labs.



Особенности продукта:



Razer FasTrack – «разумный» адаптирующийся QoS + DPI движок с глубоким анализом пакетов, а также приоритезацией приложений и устройств для трансляций и игр на высокой скорости



Multi-Channel ZeroWait DFS – дополнительная пропускная способность на закрытых защищенных каналах для надежного соединения без помех и задержек



Tri-Band Mesh with Dedicated Backhaul – для широкого покрытия и максимальной производительноости



Intelligent Active Steering – обеспечивает автоматическое подключение устройств к наиболее мощному сигналу



App and Smart Software Support – приложение для iOS и Android с продвинутыми возможностями для создания гостевой сети и управления безопасностью