Razer выпускает новейший файтстик Razer Panthera Evo

12 ноября 2018, 15:05

Razer, международный лайфстайл-бренд для геймеров, выпускает Razer Panthera Evo, впервые показанный на Evo 2018.

Новейшее пополнение семейства аркадных контроллеров создавалось при поддержке сообщества файтеров Fighting Game Community (FGC).

Razer Panthera Evo – это дальнейшее развитие файтстика-бестселлера Razer Panthera. Контроллер прошел тщательное тестирование ведущими киберспортсменами и выдающимися представителями файтинг-сообщества, среди которых Xian Ho Kun – всемирно известный игрок в Streetfighter, а так же хардкорный геймер и рестлер федерации WWE Kenny Omega.



Разработка контроллера от Razer велась в тесном сотрудничестве с опытными игроками, чемпионами и лидерами FGC. Информация, полученная в результате испытаний, позволила адаптировать Razer Panthera под нужды файтеров мирового класса. Лидер FGC Марк ‘MarkMan’ Хулио комментирует “для того, чтобы игроки могли эволюционировать, сообществу важно двигаться к новым вершинам уверенности в своей экипировке”, дополняя, что Panthera Evo “предлагает игрокам наилучшую точность и производительность в классе, позволяя при этом как угодно стилизовать свое «оружие».”



Файтстик Razer Panthera Evo снабжен Механическими переключателями RazerTM с ресурсом в 30 млн нажатий, что значительно превосходит индустриальные стандарты. Корпус в обновленном дизайне с разъемом под наушники полностью сосредоточен на производительности и, как и Razer Panthera, позволяет детальную настройку функций. По популярным просьбам сообщества, арт на передней панели Razer Panthera Evo может быть вручную заменен для придания контроллеру персонального облика.

Особенности:



Кнопки с Механическими Переключателями Razer

Продвинутая настройка функций и персонализация оформления

3.5 мм аналоговый разъем для гарнитуры PS4

8-кнопочная раскладка Vewlix и джойстик Sanwa

Кабель в жесткой оплетке длиной 3 метра