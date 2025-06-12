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12 июня 2025, 12:45

Отсутствие брака снижает риск деменции и Альцгеймера на 50%

Холостяки значительно реже испытывают стресс, лучше спят и обладают более крепкой психикой — по словам специалистов, сопричастность к партнёру и разделение переживаний не только разрушает мозги, но также ведёт к болезням сердца и даже раку.


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