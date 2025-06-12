ГУР атаковало крупнейший интернет-провайдер Сибири "Орион Телеком" — СМИ

Сети этого провайдера активно использовались российскими силовиками для войны против Украины.
Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана, поскольку "Орион Телеком" был там единственным провайдером.
"С самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрят жалобами недовольных россиян, жалующихся на отсутствие интернета и телевидения. В местных Telegram-группах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера. "С праздником? неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Украине". Письмо подписано активистами хакерской группы "BO Team", — рассказал собеседник.
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